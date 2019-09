Kimmich si schiera: “Le parole di Ter Stegen? Neuer è più forte…”

Nella querelle tra i due portieri della Nazionale tedesca su chi merita di essere il titolare, ci mette una pezza, dopo il presidente del Bayern Monaco, anche Joshua Kimmich, terzino o centrocampista della Germania e del club campione della Bundesliga.

Da una parte l’estremo difensore del Barcellona, dall’altra il compagno di club. Kimmich non ha dubbi e sulla vicenda ha commentato ai microfoni di ZDF: “Ciò che Marc Ter Stegen ha detto non è certo nulla di grave. Ha detto soltanto di essere rimasto deluso per non aver giocato, ed è normale”, ha minimizzato il classe ’95 che poi, però, ha chiuso, a modo suo ogni questione: “Non ha mai attaccato Neuer in nessun momento. Ma per come sta parando Manuel e per quello che ha fatto in carriera, non c’è alcun dubbio su chi dovrà giocare. È lui il più forte“.