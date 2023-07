Kimmich spazza via i rumors di mercato: “Non ho altri piani oltre al Bayern Monaco”

Resta o va via dal Bayern Monaco? Joshua Kimmich spazza via in un colpo solo ogni rumors sul suo conto dopo, per altro, averlo ripetuto in altre occasioni in precedenza. Il calciatore tedesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara amichevole dei suoi contro il Manchester City negli USA, ha confermato una volta per tutte i suoi piani per l'annata che verrà.