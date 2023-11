Kimmich verso l’addio al Bayern Monaco: pronta un’asta internazionale

Due anni dopo Robert Lewandowski, il Bayern Monaco può perdere un altro giocatore simbolo. Il futuro di Joshua Kimmich potrebbe infatti essere lontano dalla Germania. In Spagna in verità non si usa neppure il condizionale, dato che il mancato rinnovo del giocatore con i bavaresi viene ormai ritenuto uno scenario improbabile.

A scadenza di contratto nel giugno 2025, Kimmich è al centro di voci di mercato dalla scorsa estate proprio a causa della mancata firma sul prolungamento del contratto. Approdato al Bayern a 20 anni, nel 2015, proveniente dal Lipsia, Kimmich si è imposto negli anni come uno dei jolly più affidabili a livello europeo, potendo giocare indifferentemente come centrocampista centrale e come esterno tanto in difesa quanto in una posizione più alta.