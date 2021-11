Klinsmann: “Lewandowski come Messi e Ronaldo”

Il polacco del Bayern è il favorito per il Pallone d'Oro 2021

L'ex giocatore del Bayern Monaco, Jurgen Klinsmann, ha parlato di Robert Lewandowski in un'intervista su Sky. "E' difficile da spiegare a parole questo straordinario giocatore, Robert Lewandowski. E' come il vino, più vecchio, più buono. E' un professionista esemplare come Messi e Ronaldo. Sa come comportarsi sia dentro che fuori dal campo. Se riceve tre o quattro palle gol, ne mette dentro almeno il 70%. E' un giocatore eccezionale. Ha vinto la Scarpa d'oro anche abbastanza in ritardo e in età avanzata per la sua carriera ma è straordinario". Nel pomeriggio l'ad. del Bayern Oliver Kahn ha pubblicato su Facebook una foto dove si vede che parla con il polacco prima dell'allenamento. Sotto un messaggio: "Merita il Pallone d'Oro".