Klinsmann, questione di… lingua: “Non so il coreano ma non voglio far impazzire l’interprete”

Jurgen Klinsmann comincerà in queste ore la sua avventura sulla panchina della Corea del Sud come commissario tecnico. La formazione asiatica affronterà la Colombia in amichevole. L'ex attaccante tedesco ha parlato in conferenza stampa delle sue difficoltà nell'approccio alla nuova lingua: "Per la prima volta non parlo la lingua del Paese dove mi trovo ed è difficile per me".