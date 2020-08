Klopp a sorpresa: “Vinco ancora col Liverpool poi anno libero o… ritiro”

Jurgen Klopp svela le sue intenzioni per il futuro. L’allenatore del Liverpool, nel corso di un’intervista concessa al sito tedesco Sportbuzzer, ha parlato del suo futuro in prospettiva 2024, anno in cui si concluderà il suo attuale contratto con i Reds. Interessanti spunti da parte del manager che sogna di vincere ancora ma pensa anche al clamoroso addio…

Klopp: vincere ancora e poi ritiro

“Cosa prevedo per il futuro? Un sacco di cose: non vogliamo solo difendere i titoli, ma vincerne di nuovi. Abbiamo appena iniziato a vincere”, ha detto Klopp sul Liverpool con grande entusiasmo. Allo stesso tempo, però, anche una grande consapevolezza che spaventa l’ambiente Reds: “Cosa farò alla scadenza del mio contratto nel 2024? Mi prenderò un anno libero, poi mi chiederò se mi manca il calcio. Se capirò che non mi manca, terminerà la vita dello Jurgen Klopp allenatore. Se un giorno non sarò più allenatore, una cosa non mi mancherà: la tensione pre-partita”.

E sulla Champions League e la possibilità di una finalissima tutta tedesca: “Perché no? Tutti vedono che il Bayern è in una forma incredibile, e anche il Lipsia ha fatto eccezionalmente bene contro l’Atletico Madrid”, ha concluso Klopp.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE