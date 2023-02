Klopp, alta tensione: rifiuta di rispondere ad un giornalista in conferenza stampa

Umore grigio in casa Liverpool dopo l'ennesimo risultato negativo.

Cade ancora il Liverpool in Premier League e lo fa contro il Wolverhampton. Netto 3-0 subito dai Reds che, inevitabilmente, ha generato anche grande rabbia e delusione in Jurgen Klopp. Forse è anche per questo che il tecnico tedesco ha avuto dei modi insoliti nei confronti di un giornalista nella conferenza stampa successiva alla sfida.