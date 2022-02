Klopp e la delusione di Salah: “Ha la finale di Coppa d’Africa persa in testa”

Il tecnico del Liverpool parla dell'attaccante egiziano e della sua reazione emotiva dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa

Sono passati pochi giorni da quella sfida persa ai rigori dal suo Egitto nella finale di Coppa d'Africa contro il Sengale, eppure Mohamed Salah non riesce ancora a darsi pace per come il sogno di vincere il titolo gli sia sfuggito di mano. La conferma è arrivata dall'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che ha parlato dello stato emotivo dell'attaccante egiziano. Come riporta Sky Sports, il tecnico tedesco si è soffermato sul suo calciatore rientrato immediatamente nella sede Reds per mettersi a disposizione e giocare, magari già da questa sera contro il Leicester.