Klopp e la maledizione del Sánchez-Pizjuán: “È lo stadio che odio più di tutti…”

Campioni d’Europa in carica, primi in Premier League. Nulla può fermare il Liverpool e Jurgen Klopp, nulla trann, forse, il Ramón Sánchez-Pizjuán stadio del Siviglia.



Lo ha ammesso il tecnico tedesco ai microfoni del sito ufficiale della FIFA. Come riporta anche Marca, l’allenatore dei Reds ha confessato di avere qualche problema con lo stadio spagnolo: “Non sono sicuro di quale sia lo stadio migliore in cui mi piace giocare, ma non ho dubbi su quello in cui odio maggiormente giocare. A Siviglia“. E il motivo è presto detto: “L’atmosfera lì è assolutamente pazzesca. Diventa un insieme con il campo”.

E in effetti, come sottolinea il periodico spagnolo, Klopp non ha avuto esperienze positive in quello stadio sia quando allenava il Mainz, sia con il Borussia Dortmund e persino con il Liverpool. L’ultima gara disputata nel campo del Siviglia ha visto i Reds pareggiare per 3-3.