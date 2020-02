Klopp e la reazione all’esclusione del Manchester City dalle coppe: “Uno shock. Dispiace per Guardiola e i giocatori perché…”

L’esclusione dalle coppe per due stagioni del Manchester City ha sconvolto l’ambiente Citizens ma anche quello delle rivali. Da una parte la possibilità di vedere una grande favorita out da ogni possibilità di competere, dall’altra la delusione per l’assenza di un rivale “bello” da sfidare, sportivamente parlando.

Ed è stata proprio questa la reazione del manager del Liverpool al momento di apprendere la notizia. Lo ha confessato lo stesso Jurgen Klopp in conferenza stampa dopo il successo dei suoi contro il Norwich: “Per me è stato uno shock. Non finirà così. Adesso devono fare i conti con questa situazione e io non ho idea di cosa possa accadere in futuro. Da quando sono qui, il Manchester City con Guardiola ha giocato un calcio sensazionale. L’ho sempre ammirato. Mi dispiace per Pep e per i giocatori perché… ‘wow’, loro di sicuro non hanno fatto nulla di sbagliato. Hanno solo giocato un gran bel calcio. In qualsiasi squadra sia andato, Guardiola ha aiutato il calcio a crescere ma alla fine occorre anche rispettare certe regole. Posso solo immaginare che una decisione simile sia difficile da accettare per qualsiasi sportivo”.