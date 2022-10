Klopp e la vittoria del Liverpool in trasferta: “Dopo una birra sarò ubriaco”

L'ironia del tecnico Reds dopo la vittoria in trasferta che non arrivava da tempo e l'abitudine persa del bere birra a causa dei mancati successi esterni.

BIRRA - "Questa vittoria cambia certamente anche l'approccio che avremo col Manchester City nel weekend, ma so bene che sarà tutta un'altra gara", ha esordito Klopp. "La vittoria in trasferta ritrovata? Beh, di solito dopo le partite ci beviamo una birra ma questa volta credo che dopo una sarò già ubriaco", ha ironizzato facendo riferimento al fatto che il Liverpool era da tempo che non vinceva lontano da Anfield. Ancora sul Manchester City, prossimo rivale in campionato: "Ad Anfield arriverà la squadra più forte del mondo attualmente e sappiamo che non sarà facile e che bisognerà lavorare però certamente meglio affrontarla con l'umore che abbiamo ora".