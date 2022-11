Klopp, il più grande colpo di mercato mancato: “Rimpiango di non aver preso…”

Le parole del mister riguardo un giocatore che avrebbe voluto in squadra ma che non è riuscito ad avere con sé...

Colpi portati a casa, altri voluti e mai conclusi. Il calciomercato regala spesso delle sorprese e, allo stesso tempo, genera negli allenatori delle varie squadre emozioni particolari. In tal senso, nel corso di un'interivsta a KBS News, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha svelato quello che, fino ad oggi, può essere definito il suo più grande rimpianto di mercato. Ovvero quel giocatore che il manager tedesco avrebbe voluto portare nella sua squadra senza riuscirci.

Il nome fatto dal tedesco? Son, oggi al Tottenham. "Sì, si potrebbe dire che il mio più grande rimpianto sia quello di non aver preso Son in squadra. Penso sia uno dei migliori giocatori al mondo. Una vera leggenda per il calcio nel suo Paese poi. Se andrà al Mondiale? Penso di sì, ho visto che si è fatto male ma credo possa giocare magari con una maschera protettiva".