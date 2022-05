Klopp: “Il Real Madrid ha fatto qualcosa di incredibile. La finale con noi è destino”

Le parole dell'allenatore tedesco

Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool , è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Tottenham di Antonio Conte . Il tecnico tedesco, oltre a parlare della partita, ha espresso il suo parere sul Real Madrid e sulla finale che i Reds dovranno affrontare contro i Blancos di Carlo Ancelotti. Queste le sue parole:

"Quando abbiamo perso la finale nel 2018, la mia speravo di giocare subito un'altra finale contro di loro, ma ci è capitato il Tottenham. Sembra destino. È stata una partita strana e il City è stato sfortunato, ma quello che ha fatto il Real è stato incredibile. Sono riusciti a superare PSG, Chelsea e Manchester City. Se elimini queste tre squadre meriti sicuramente di essere in finale. Sarà una grande partita. Sono felice di giocare la finale e di avere la possibilità di vincere il titolo. Ma prima ci sono diverse partite da giocare, quindi sarebbe bello non fare domande sul Real fino ad allora. Penseremo alla finale dal 22 a 28, non prima".