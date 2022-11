Klopp, il retroscena: “Dissi addio al Borussia Dortmund per… Tuchel”

Jurgen Klopp , attuale allenatore del Liverpool , in un'intervista a WDR ha raccontato il motivo che l'ha portato a lasciare il Borussia Dortmund dopo sette anni costellati di successi e nonostante un contratto che all'epoca, nel 2015, lo legava ai gialloneri ancora per tre anni.

All'epoca la decisione tra club giallonero e mister venne accolta con grande stupore da tifosi e media ma ora, il tecnico tedesco ha rivelato come mai si creò questa situazione: "Sono andato via prima e ricordo ancora il motivo del timing: Thomas Tuchel", ha detto Klopp. "Sì, perché stava per andare all'Amburgo ed era quello il momento per portarlo al Borussia Dortmund. Ecco perché me ne sono andato un po' prima del previsto".