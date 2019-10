Klopp, il retroscena: “Il Borussia Dortmund voleva che tornassi nel 2018. Mi chiamarono in aereo e…”

Curioso retroscena svelato da Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, e Hans-Joachim Watzke CEO del Borussia Dortmund. All’interno dell’autobiografia del dirigente dei tedeschi, dal titolo ‘Real Love: A life with BVB’, il racconto delle parti riguardo al tentativo del club tedesco di riportare “a casa” il manager.

IN AEREO – Passato in Premier League al Liverpool nel 2015, Klopp ha creato una squadra sempre più forte arrivando a competere in campionato con le big inglesi e, lo scorso anno, a trionfare addirittura in Champions League. Ma nel 2018, i vertici societari della sua ex squadra, il Borussia Dortmund, provarono a farlo tornare in Germania. Lo stesso tecnico rivela il retroscena: “Mi trovavo in aereo. E anche Watzke si trovava sullo stesso volo. Mi squillò il telefono, era lui. Mi disse ‘Jurgen, devi tornare’. Pensai stesse scherzando e risposi ‘Se matto? Hai bevuto? Ho ancora alcuni anni qui al Liverpool’. Mi resi conto che era serio e che voleva una risposta”, ha raccontato il tecnico tedesco.

WATZKE – Lo stesso CEO del Borussia Dortmund rivela anche la sua posizione riguardo quel momento: “Sapevo che Jurgen avrebbe detto di no e che avrebbe adempiuto al suo contratto con il Liverpool ma non potevo non chiederglielo. Volevamo intraprendere un nuovo corso e non me lo sarei mai perdonato se non ci avessi almeno provato“, ha affermato Watzke.