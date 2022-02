Klopp: “La sconfitta del City contro il Tottenham? L’ho scoperta grazie all’autista”

Le parole dell'allenatore dei Reds

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima del recupero di Premier League di domani tra Liverpool e Leeds . Oltre ad analizzare la partita, il tecnico dei Reds ha parlato anche del modo curioso in cui ha appreso della sconfitta del Manchester City contro il Tottenham , nell'ultimo turno del campionato inglese. Ecco le sue parole:

"Stavo rientrando a casa quando erano 2-1 per il Tottenham, poi non l’ho più seguita perché ero sicuro che il City avrebbe pareggiato. Poi siamo usciti e l’autista era tutto contento…Ma per noi cambia nulla, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite".