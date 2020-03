Klopp, l’ex fisioterapista racconta: “Certe volte sembrava egocentrico. Una volta si arrabbiò perché…”

“È una persona speciale. Tante volte ti faceva pensare ‘che grande uomo’, ma altre volte invece… ‘ma che egocentrico!’”. Parola di Frank Zollner, ex fisioterapista del Borussia Dortmund ai tempi di Jurgen Klopp. Il racconto dell’uomo che ha lavorato per anni accanto al manager tedesco arriva da Spox e mette in evidenza alcuni lati del carattere dell’attuale tecnico del Liverpool.

ANEDDOTO – “Una volta Blaszczykowski mi ha chiamato quando stava tornando da una partita con la nazionale polacca. Mi ha spiegato che non si sarebbe potuto allenare perchè si era fatto male a livello muscolare, ma che sarebbe comunque stato presente al meeting di squadra. Prima dell’incontro sono andato assieme Kuba da Klopp per spiegargli cosa stava succedendo. E lui, beh. Diciamo che è un po’ impazzito, probabilmente perchè aveva saputo in quel momento che Kuba era infortunato”. Ma per fortuna di Klopp e di chi gli stava attorno, c’era una sorta di angelo custode a contenerne i comportamenti: Zeljko Buvac, il suo ex vice. Secondo Zollner, era in momenti del genere, che Buvac riusciva a placare ogni cosa: “Klopp, fatti una sigaretta e calmati!’, gli diceva. Buvac è uno dei migliori assistenti che io abbia mai visto. Ma Jurgen ha comunque sempre avuto le palle di chiedere scusa quando si rendeva conto di aver esagerato e di aver troppo male qualcuno”.