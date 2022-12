Klopp, niente ruolo da CT della Germania (per ora). L’agente: “Rispetterà contratto con Liverpool”

Accostato alla panchina della Nazionale tedesca, per ora, Klopp non ha intenzione di iniziare una nuova avventura.

Jurgen Klopp non punta al ruolo di commissario tecnico della Germania , almeno per ora. Dopo l'uscita dal Mondiale in Qatar ai gironi del torneo, tra le file tedesche c'è subita stata aria di rivoluzione che potrebbe riguardare non solo alcuni calciatori ma anche lo stesso CT Flick .

Sebbene non vi siano state dichiarazioni in merito dai vertici della Federcalcio tedesca, molti sono stati i rumors. C'è chi ha parlato proprio di Klopp come possibile candidato a prendere il posto di Flick. A rispondere alle voci sul manager del Liverpool è stato il so agente Marc Kosicke. Come riportato dal Mirror, l'uomo ha detto la sua a Sky Germany: "Jurgen come CT della Germania? Questo è un argomento solo mediatico. Lui ha un contratto con il Liverpool fino al 2026 e intende rispettarlo", le parola di Kosicke.