Klopp, nuovo look senza occhiali: “Mia faccia buffa ora. Ecco cosa ho fatto”

Il manager tedesco del Liverpool non porta più gli occhiali da questa estate

A dare una spiegazione per questo cambio look è stato lo stesso tecnico tedesco che, in un'intervista alla Bild, ha confermato di essersi sottoposto ad un trattamento per la vista con grande successo durante: "In realtà si tratta di una cosa totalmente privata, ma posso spiegarlo. Porto gli occhiali da quando avevo 10 anni, cioè da 44 anni", ha detto Klopp. "Il problema negli ultimi anni era che gli occhiali non potevano più correggere la mia scarsa vista. La soluzione a questo problema è stato un intervento. Non si è trattato di laser o altro, ma al momento devo dire ceh mi ha fatto vedere molto bene senza occhiali".