Klopp omaggia John Lennon e… canta i suoi pezzi più celebri

Non è certo passato inosservato quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno di John Lennon. O almeno non è stato dimenticato da… Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool, infatti, si è reso protagonista di un omaggio al noto cantante che, nelle scorse ore, avrebbe compiuto gli anni.

Klopp omaggia Lennon

Oltre ad essere un grande e vincente allenatore, Klopp si è dimostrato anche un ottimo… cantante. Come mostra un filmato condiviso da Diario Olé sui social, ecco il managere del Liverpool imaggiare Lennon con alcune delle sue più celebri canzoni. Da “All you need is love” a “Imagine” fino a “Yellow Submarine”. Il manager tedesco è diventato subito virale con la sua prova canora ma anche per il suo messaggio espresso subito dopo la “prestazione: “Alcune delle migliori canzoni di sempre. Se tu fossi ancora qui, ne avremmo avute ancora di più. Grazie mille”.