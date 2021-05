Klopp: “Proteste United? Sono passati dalla parte del torto”

Klopp ha parlato delle proteste dei tifosi del Manchester United e della stagione del Liverpool

Dopo aver dominato in Europa ed in Inghilterra, il Liverpool ha vissuto una stagione flop, con la partecipazione alla prossima Champions League lontana 7 punti. Il tecnico Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Southampton, soffermandosi anche sulle proteste dei tifosi del Manchester United: "Credo nel diritto delle persone di poter manifestare le proprie opinioni ma ci sono stati poliziotti feriti e atti di vandalismo. Quando le cose non sono pacifiche, allora si passa dalla parte del torto".