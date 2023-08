Klopp contro l’Arabia Saudita: “Fifa e Uefa, il mercato aperto dopo quello nostro…”

Dopo esser venuto a conoscenza del trasferimento di Sadio Mané, Jurgen Klopp ha parlato del mercato della Saudi Pro League. In particolare, il tecnico del Liverpool ha puntato il dito contro la scadenza del calciomercato in Arabia Saudita, tre settimane più tardi rispetto a quella dei top campionati europei: "La cosa peggiore è che la finestra di trasferimento in Arabia Saudita sarà aperta per altre tre settimane. Questo è un problema per l'Europa. UEFA e FIFA dovrebbero trovare una soluzione" ha dichiarato al Daily Mail. Il timore è che successivamente alla conclusione del calciomercato in Europa, l'Arabia possa continuare con le sue faraoniche offerte a tenere alta l'antenna dei calciatori dei 5 campionati europei. Klopp ha chiesto l'intervento di Fifa e Uefa.