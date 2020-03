Klopp, quel retroscena svelato dal preparatore dei portieri del Magonza: “Mi insultò a lungo perché…”

Stephan Kuhnert racconta una curiosa storia di vita vissuta con Jurgen Klopp ai tempi del Magonza. Il preparatore dei portieri ha parlato a Goal e Spox del suo rapporto con l’attuale manager del Liverpool che, curiosamente, è stato anche suo compagno di squadra quando entrambi giocavano a calcio nel club tedesco. Una lite, a senso unico per la verità, che vide l’ex allenatore del Borussia Dortmund insultare per lungo tempo il povero amico.

COLPA MIA – “Devo dire che lo conosco molto bene. Ho sempre avuto un legame speciale con lui. Nessuno può eguagliare le emozioni che lui vive e che riesce a trasmetterti. Tutto questo lo si può vedere dal rapporto che ha con i suoi giocatori. Anche il 20esimo uomo della rosa si sente importante”, ha raccontato Kuhnert che poi ha rivelato un interessante retroscena: “Dovevamo andare al Schützenfest (una festa tedesca ndr). Decidemmo di andarci in bici e facemmo un tragitto lungo percorrendo strade deserte. Eravamo nel nulla. Quando arrivammo a destinazione c’era un cartello che annunciava che l’evento sarebbe avvenuto la settimana successiva. Avevo sbagliato data. Era colpa mia. Klopp mi insultò per tutto il tragitto di ritorno. Me lo meritavo. Ma lui non smise un attimo di parlarmi male…”.