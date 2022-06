Klopp saluta Mané: “Una leggenda del Liverpool. Mi mancherai”

Sadio Mané è diventato un giocatore del Bayern Monaco . Dopo i sette anni al Liverpool , l'attaccante ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Germania coi bavaresi. Il senegalese saluta dunque i Reds dopo aver collezionato 269 presenze e 120 reti con la maglia del club inglese. Una che ha sempre creduto nelle qualità del giocatore è stato Jurgen Klopp , tecnico che l'ha voluto fortemente nella sua squadra. Proprio l'allenatore tedesco ha rilasciato una lettera sul sito ufficiale del Liverpool in cui ringrazia e saluta Mané. Queste le sue parole:

"Uno dei più grandi giocatori di sempre del Liverpool se ne sta andando e dobbiamo riconoscere quanto questo sia significativo - ha detto il manager tedesco - Se ne va con la nostra gratitudine e il nostro amore. Se ne va con il suo status tra i grandi garantito. E, sì, se ne va in un momento in cui è uno dei migliori giocatori del calcio mondiale. Ma non dobbiamo soffermarci su ciò che ora perdiamo, ma celebrare ciò che abbiamo avuto il privilegio di avere. I gol che ha segnato, i trofei che ha vinto; una leggenda, sicuramente, ma anche un'icona del Liverpool dei giorni nostri. Mi mancherai".