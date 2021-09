Klopp si congratula con Lewandowski per la Scarpa d’Oro: “Ti aspetto in finale di Champions”

Il tecnico ha lavorato insieme all'attaccante del Bayern a Dortmund

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si è congratulato con l'attaccante del Bayern Robert Lewandowski per aver vinto la Scarpa d'Oro come capocannoniere del 2020/21 con 41 gol. Klopp e Lewandowski hanno precedentemente lavorato al Borussia Dortmund dove il polacco fu preso sotto le ali dall'allora tecnico giallonero . “Congratulazioni per la Scarpa d'Oro. Quando ho saputo che avevi vinto, ho pensato: “Come? Proprio adesso?" Come puoi vedere, la strada per la vetta è molto lunga. Ma sei al top da molto tempo e ti meriti questo premio. Sono fiero di te. Auguri. Spero di vederti presto in finale di Champions League” conclude Klopp.