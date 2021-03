Klopp: “Sono un allenatore migliore grazie a questa stagione”. E sul futuro al Liverpool…

Una stagione di alti e bassi. Il Liverpool non ha saputo confermare la splendida cavalcata della passata annata che aveva riportato il titolo di Premier League in città dopo trent’anni. A parlare del momento della squadra ma anche di quello personale è stato il manager tedesco dei Reds Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sports.

Klopp: presente, passato e futuro

“Il problema del mondo del calcio sono chiaramente i risultati”, ha esordito Klopp. “Se non ottieni risultati le persone non vogliono sentir parlare di te. Se vinci 15-20 partite di fila le persone ti lodano, ma se perdi, o semplicemente non vinci le persone ti dicono solo di pensare a portare a casa la vittoria e non vogliono sentir parlare d’altro”. “So bene come sta andando questa stagione e ne sono responsabile, per questo motivo non lascerò che questo periodo passi senza trarne del vantaggio e migliorare”, ha detto il mister tedesco facendo riferimento anche all’impegno per il futuro col club. “Ora magari non riusciremo a dimostrare che ne abbiamo tratto vantaggio ma più avanti magari sì”.

Poi, a livello personale: “Devo dire che sono un allenatore molto migliore rispetto a prima grazie a questa stagione“, ha detto Klopp. “Perché di solito non devi pensare a certe cose come a infortuni, tante partite o altro. Invece adesso devo pensarci costantemente. Ci sono stati pochi giorni in cui ci siamo allenati con una formazione precisa e io durante la notte ho dovuto pensare a come cambiarla totalmente”. “La gente potrebbe dire che sto provando a tirare fuori delle scuse, ma è la verità. Nella mia vita – e faccio questo mestiere da 20 anni – non ho mai dovuto cambiare la linea difensiva ogni settimana. E questo è colpa degli infortuni. Per questa ragione, ripeto, sento di essere un allenatore migliore grazie a questa stagione e spero di far vedere in futuro come questo mi abbia aiutato a migliorare”.