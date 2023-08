Klopp sorpreso da Mané all’Al Nassr: “Da noi al top, non so cosa sia successo”

L'addio al Liverpool dopo aver vinto tutto, l'approdo al Bayern Monaco e un'annata decisamente storta conclusa con tanto di problematiche all'interno dello spogliatoio. Stiamo parlando di Sadio Mané che, adesso, ha deciso di dire di sì all'offerta monstre dell' Arabia Saudita e, precisamente, dell' Al Nassr , squadra in cui militano anche Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Un trasferimento che ha sorpreso anche il suo ex allenatore Reds Jurgen Klopp che come riporta il Mirror ha espresso il suo pensiero su questa scelta del senegalese.

"Non so cosa sia andato storto (tra Mané e il Bayern ndr)", ha esordito Klopp. "Quando se ne è andato dal Liverpool era al suo meglio, era davvero in ottima forma, al top. Se ne è andato come un giocatore di livello mondiale. Forse la nuova situazione in Germania e le nuove aspettative hanno influito. Non ne ho parlato con Sadio".