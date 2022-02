Klopp spettatore interessato: “Finale Coppa d’Africa? Mané e Salah due guerrieri”

Parla il tecnico tedesco

Questa sera andrà in scena la finalissima di Coppa d'Africa tra Senegal ed Egitto. Una gara speciale con tanti volti noti al calcio europeo. Dagli "italiani" Koulibaly e Keita Balde, fino ai più noti Mané e Salah . Proprio i due attaccanti, compagni nel Liverpool , saranno rivali in campo stanotte e avranno uno spettatore d'eccezione per l'occasione: Jurgen Klopp , manager dei Reds.

Il tecnico, come riporta il Guardian, non ha fatto pronostici ma ha garantito che i due si daranno grande battaglia: "Entrambi sono in grado di affrontare al meglio questa finale e anche il suo esito. Uno di loro tornerà felice e l'altro meno. Quanto torneranno ci assicureremo che stiano bene e che abbiano ciò di cui avranno bisogno". E ancora sullo spirito di Mané e Salah: "Sono due combattenti, due guerrieri. Non chiedono mai vacanze o giorni liberi, vogliono sempre giocare. Sono due grandissimi e sono convinto che vorranno essere decisivi per questa importante competizione che possono vincere. Quando torneranno da noi vedremo se potranno giocare immediatamente, e credo che lo vorranno", ha detto Klopp.