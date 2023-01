Klopp strizza l’occhio alla Germania: “Io CT? Non è escluso ma…”

Si torna a parlare di Jurgen Klopp come futuro CT della Germania . L'attuale allenatore del Liverpool è uno dei nomi che circolano sempre in ottica Nazionale tedesca ma lo stesso mister aveva sempre escluso la possibilità, almeno nell'immediato.

Intervistato dalla Bild, però, per la prima volta forse, Klopp ha aperto uno spazietto a questa possibilità anche se ha specificato che ora la sua attenzione è tutta per il club Reds. "Io CT della Germania? È possibile che ad un certo punto diventerò l'allenatore della nazionale tedesca. Ma perché questo accada ci devono essere vari fatto: tutto deve funzionare, e ora non è così. Se lascio il Liverpool, per un anno non farò nulla".