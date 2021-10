Klopp sul Newcastle:”Domineranno per 30 anni. E’ come la Superlega ma di un solo club”

Il ricco Newcastle fa discutere e il tecnico del Liverpool dice la sua

SUPERLEGA - Sulla Superleague:"Una volta annunciata la competizione, il mondo intero si è giustamente arrabbiato. Adesso però è come se ci fosse comunque la Superlega, ma solo per un club. Questo apre grandi possibilità per loro. Il club così si è garantito un ruolo dominante nel mondo del calcio per i prossimi 20 o 30 anni".

DIRITTI UMANI - Sulla questione diritti umani in Arabia Saudita, il tecnico tedesco ha rivelato:"Non sarebbero affari miei ma mi aspettavo una dichiarazione ufficiale della Premier League. Perchè ci sono ovviamente preoccupazioni da questo punto di vista. Non voglio parlarne troppo di loro, ma non ci possono essere due opinioni sulle preoccupazioni dei diritti umani in Arabia Saudita. Non so perchè è stato permesso tutto ciò, nonostante i dubbi che ci sono. Qualcuno dovrebbe spiegarcelo".