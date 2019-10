Klose, difensore del Norwich: “Ero sempre ubriaco, quasi mi veniva un attacco di cuore”

Non è sempre facile per un personaggio pubblico, anche piuttosto conosciuto, scavare nel passato ed esporre ai media gli aspetti più intimi, talvolta anche imbarazzanti. L’attuale difensore del Norwich City, il 31enne svizzero Timm Klose, ha rivelato alcuni particolari al canale YouTube ufficiale del proprio club in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale: “Nonostante il background della mia famiglia fosse sano, a 13 anni ho cominciato a bere alcol: avevo amici più grandi di me che bevevano e fumavano di tutto, fare come loro era una pessima idea ma l’ho fatto lo stesso”.

Su Gazzetta.it si entra nel vivo della situazione: “Ho sempre voluto diventare un calciatore, ero nelle giovanili del Basilea – ha continuato Klose -. A scuola non andavo molto bene, mi hanno espulso da tre istituti diversi perché ero per la maggior parte delle vuole ubriaco, poi andavo a fumare nelle pause fra una lezione e l’altra. Non ero mai davvero lì, dove mi trovavo. Una notte avevo bevuto talmente tanto che mi è venuto quasi un attacco di cuore, ero sulla panchina di un parco vicino a un lago, non sapevo bene la posizione esatta. Quando mi sono risvegliato, la mattina successiva, mi sono detto: ‘Ok, adesso ho bisogno di svegliarmi davvero'”.