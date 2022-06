Klose diventa allenatore: prima avventura sulla panchina dell’SCR Altach

Nuova avventura per l'ex storico attaccante tedesco Miroslav Klose . L'ex campionissimo, dopo i problemi di salute che ne avevano posticipato l'inizio della nuova carriera da mister, può finalmente iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale. L'ex calciatore, con un passato anche in Italia, nella Lazio, è il nuovo allenatore dell' SCR Altach , squadra del campionato austriaco.

"Dopo la fine della sua carriera da giocatore nell'estate del 2016, Miroslav Klose ha maturato la sua prima esperienza come assistente allenatore della nazionale tedesca. Successivamente, Klose è stato primo allenatore della squadra U17 dell'FC Bayern Monaco per due stagioni prima di passare alla squadra di allenatori di Hansi Flick come assistente nella stagione 2020/21. Insieme a Klose, che prende il posto di Ludovic Magnin all'SCR Altach, Slaven Skeledzic si trasferisce a Rheindorf come vice allenatore. I dettagli finali sono attualmente in fase di chiarimento con l'FC Bayern Monaco, dove Skeledzic ha lavorato l'ultima volta come allenatore individuale nel campus".