Klose: “Ho due trombosi alle gambe e per adesso non penso al calcio”

Problemi di salute per l'ex attaccante della Lazio

Per motivi di salute, Miroslav Klose per il momento non intraprenderà un nuovo incarico di allenatore e ha cancellato tutte le opzioni. All'ex vice allenatore dell'FC Bayern sono state diagnosticate due trombosi alla gamba e sarà curato da uno specialista. "È iniziato quasi tre settimane fa, improvvisamente ho avuto un forte dolore alla gamba, che non potevo assolutamente camminare. All'inizio ho pensato che fosse un nervo schiacciato o qualcosa di simile. La diagnosi è stata un po 'uno shock per me. Ora devo pensare alla mia salute che è la mia priorità. Sono stato immediatamente sottoposto a delle cure con dei farmaci e indosso delle calze speciale. I medici sono stati chiari: la situazione non va presa alla leggera. Ora devo solo riposare. Niente colpi, niente corsa, non posso nuotare e, soprattutto, non posso giocare a calcio". Klose, 42 anni, era vicino alla panchina del Fortuna Dusseldorf, club di seconda divisione tedesca.