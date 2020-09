Koeman apre uno spiraglio: “Suarez ancora al Barcellona? Vogliamo rispettare i contratti, ma…”

Il futuro di Luis Suarez resta ancora un grande punto interrogativo. Il Pistolero, ancora fuori dai test amichevoli del Barcellona, continua a studiare l’italiano, sperando nella possibilità di approdare a Torino. Il calciatore uruguaiano, in Catalogna dal 2014 con all’attivo 147 reti in 191 presenze (e la media-gol dice tutto) è uno dei profili più ambiti nel calcio europeo, addirittura con proposte dal Messico come quella simpatica dell’Atlas, disposto ad una colletta per provare a portare in Sud America il fuoriclasse. Da parte del mister dei blaugrana Koeman, al termine dell’amichevole del Barcellona contro il Girona, è arrivata un’apertura per una possibile permanenza del calciatore nel club Catalano.

LE PAROLE DI KOEMAN

Ronald Koeman tiene viva la speranza riguardo ad una possibile permanenza di Suarez al Barcellona. Il tecnico olandese ha così parlato ai canali ufficiali dei blaugrana: “Stiamo cercando di capire se c’è una soluzione per Suarez, la volontà del Barcellona è quella di rispettare i contratti. Nel caso Suarez dovesse restare sarebbe un’alternativa in più nel nostro club”.

