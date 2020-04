Koeman: “Barcellona ora non è nei miei piani. Messi? Bisogna pensare a quando non ci sarà più…”

Torna in copertina Ronald Koeman in ottica Barcellona. Il ct dell’Olanda era stato accostato in passato al club blaugrana e in’intervista per Sport è tornato a commentare le voci che lo vorrebbero prossimo all’accettare l’eventuale panchina dei catalani.

NON ORA – C’è prima un Europeo da giocare con l’Olanda e visto il suo spostamento nel 2021 a causa del coronavirus, la possibilità di vedere Koeman al Barcellona è decisamente bassa: “Al momento allenare il Barça non è nei miei piani, però in futuro si vedrà”, ha detto l’attuale ct Oranje. E ancora sui blaugrana e nello specifico su Messi: “Il club deve prepararsi per quando non ci sarà più”.