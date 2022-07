Koeman: “Barcellona, per tornare grande non vendere De Jong. Su Lewandowski…”

Come riportato da Marca, il pensiero dell'ex mister si è concentrato sulla possibile partenza di Frenkie De Jong: "Ho molti contatti con Frenkie e conosco la sua situazione. L'ha già detto lui stesso. Vuole restare, la sua intenzione è continuare al Barça e nient'altro. Questo è tutto quello che so. Dal mio punto di vista, ci sono tante le voci, ma credo che il Barça stia sempre con i migliori e firmi il meglio. Per migliorare non bisogna vendere giocatori come Frenkie de Jong". Lo stesso parere è stato poi dato per Memphis Depay che sembra essere in uscita: "Sì, anche per lui vale lo stesso discorso".