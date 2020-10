Koeman, coccole per Ansu Fati: “Nessuno gioca con la Spagna a 17 anni”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è tornato a parlare di uno dei pezzi pregiati del Barcellona, Ansu Fati. Il giovane prodotto della Cantera blaugrana, oltre ad essere stato protagonista di una grande partenza in campionato, inizia a ritagliarsi uno spazio sempre più importante con la nazionale spagnola.

“FATI, CHE TALENTO”

“Ansu Fati è un giocatore dotato di un talento eccezionale – ha spiegato Koeman – ha giocato tre partite consecutive con la maglia del Barcellona e sappiamo tutti quanto sia giovane. Sicuramente ha ancora molte cose da apprendere e migliorare, ma noi siamo qui appositamente per seguirlo nella sua crescita e per farlo migliorare. Non c’è nessun altro calciatore al mondo che a soli 17 anni gioca per la nazionale spagnola”. Queste le importanti parole utilizzate da mister Koeman nei confronti di Ansu Fati. (Parole riportate da “A Bola“).