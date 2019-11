Koeman conferma la clausola pro-Barcellona: “C’è, ma vale solo dopo Euro 2020”

Anche il c.t. dell’Olanda Ronald Koeman conferma: esiste una clausola per liberarsi dalla Nazionale orange e andare al Barcellona, qualora i blaugrana dovessero decidere di liberarsi di Valverde nel 2020. È stato uno dei difensori più forti d’Europa vestendo proprio la maglia del Barça, decidendo anche la finale di Champions del 1992, per questo sembra sempre più probabile un suo arrivo sulla panchina della formazione catalana entro il breve termine.

Era stato il ds dell’Olanda Hoogma, qualche settimana fa, a rivelare tale clausola: “Un’uscita un po’ infelice – ha detto Koeman a Fox Sports -, non doveva accadere questa cosa e così si alimentano voci che non son importanti. C’è una clausola che riguarda solo il Barcellona e sarà valida solo per un determinato periodo dopo l’Europeo 2020. Non me ne vado adesso e questo è certissimo. Legarsi a una Nazionale vuol dire secondo me farlo per almeno due anni e dopo gli Europei verranno fatte le valutazioni del caso. La Federazione potrebbe anche decidere di non portare avanti il nostro rapporto nel caso in cui le cose non dovessero andare bene”.