Koeman conferma: “Penso sia arrivato il momento di accettare il Barcellona”

Ronald Koeman si appresta a diventare il nuovo tecnico del Barcellona. Dopo l’addio di Setien ai blaugrana, quello che sta per diventare l’ex ct dell’Olanda è pronto ad una nuova avventura. La conferma è arrivata dal diretto interessato intervistato dalla tv olandese NOS.

Koeman: “Arrivato il momento di dire sì al Barcellona”

“Questo è il momento per accettare la carica di allenatore del Barça”, ha detto Koeman all’uscita della sede della federcalcio olandese. “Vorrei dare l’ufficialità, ovviamente, ma non c’è ancora un accordo chiuso, mancano le firme sul contratto quindi aspetto per dare ulteriori certezze. Diciamo che siamo in quella fase in cui tutto è sicuro ma comunque non posso ancora dire niente che sia definitivo, mi piacerebbe poterlo fare ma adesso non è il momento, dobbiamo aspettare. Non posso dire altro”.

Il mister attende chiaramente il via libera del Barcellona e l’annuncio della società prima di poter parlare liberamente. Si tratta dunque di una questione di ore. Poi Koeman sarà ufficialmente il nuovo allenatore blaugrana.

