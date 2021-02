Koeman, cuore blaugrana: “Sei trofei del Bayern Monaco? Preferisco quelli del Barcellona con Guardiola perché…”

Il Bayern Monaco si è aggiudicato nelle scorse ore il titolo di Campione del Mondo per club. Record di trofei per la squadra tedesca allenata da Hansi Flick. Solo il Barcellona di Pep Guardiola era riuscito nella stessa impresa nel 2009. Parlando ai media spagnoli in vista della sfida contro l’Alaves, l’attuale tecnico blaugrana Ronald Koeman ha voluto mettere a confronto i due storici successi dando, però, una sua preferenza.

Koeman: cuore blaugrana

“Se devo dare una preferenza tra i sue trofei vinti dal Bayern Monaco di Flick e quelli vinti dal Barcellona di Pep Guardiola, devo dire che preferisco i successi di Guardiola con il Barcellona”. ha dichiarato Koeman. “Il motivo è semplice: quella squadra ha messo in mostra il miglior calcio che abbiamo visto negli ultimi 25 anni. Penso che sia a causa dello stile di gioco di quella formazione che i risultati del Barcellona sembrano ancora più impressionanti. In ogni caso, però, quando fatto dal Bayern Monaco è qualcosa di incredibile”.