Koeman e il Barcellona: “Laporta voleva liberarsi di me. Su Xavi mi disse…”

L'ex mister racconta la sua esperienza in blaugrana

Le sue parole, rilasciate ad Algemeen Dagblad e riportate dal Mundo Deportivo, fanno capire il dispiacere per una parentesi di carriera poco felice: "Non ero un allenatore che piacesse a Laporta. Ho avuto questa sensazione fin dall'inizio. Non c'era il supporto necessario dall'alto", ha detto Koeman. "Per me il denaro non era il fattore principale. Volevo davvero avere successo come allenatore al Barcellona, volevo fare del mio meglio. Ma poi ho capito che Laporta voleva sbarazzarsi di me, perché non ero stato nominato da lui".