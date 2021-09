Koeman e la clausola col Barcellona: senza rinnovo riceverà 6 milioni

Ci sarebbe una clausola nel contratto dell'olandese con i blaugrana

Questa sera il Barcellona sarà impegnato in campionato contro il Granada. Un primo banco di prova importante per la panchina di Ronald Koeman chiamato ad ottenere dei risultati dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. La posizione del tecnico olandese è davvero in bilico e tanti rumors vorrebbero l'addio del mister non così impossibile.

La separazione di Koeman dai blaugrana, però, potrebbe avere anche dei risvolti positivi per il diretto interessato. Infatti, come riportato da ASche cita Esport3, in caso di mancato rinnovo dell'attuale contratto in scadenza la prossima estate 2022, per una terza stagione, ovvero quella 2022-23, al mister olandese spetteranno ben 6 milioni di euro. Questa la cifra pattuita con la vecchia dirigenza e stabilita da una clausola presente sul contratto. Si tratterebbe di una somma molto vicina a quella che lo stesso Koeman avrebbe versato per liberarsi del contratto con la Nazionale olandese, ovvero quando aveva deciso di abbandonare il suo ruolo di CT Oranje per firmare col Barcellona.