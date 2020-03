Koeman e la clausola ‘slittata’ per allenare il Barcellona: “Attiva dopo l’Europeo ma…”

L’Europeo 2020 è stato ufficialmente spostato al 2021. L’emergenza coronavirus ha sconvolto il mondo del pallone coinvolgendo proprio tutti su ogni fronte. Anche il calciomercato e, in questo caso, le trattative con gli allenatori.

Chi potrebbe aver subito le conseguenze peggiori è senza dubbio Ronald Koeman che, dopo il torneo per le Nazionali previsto inizialmente per questa estate, sarebbe stato libero di firmare per il Barcellona. Lo slittamento dell’Europeo, però, fa sì che la clausola si sposti di un anno. Parlando a Marca, il ct ha ammesso: “La clausola nel mio contratto per andare a Barcellona è per dopo il campionato europeo. Nessuna data è stata menzionata, quindi adesso è dopo Euro 2021. In ogni caso, non ci ho pensato nemmeno un secondo”. E sull’Olanda: “Un peccato perché eravamo in forma. Per il recupero di qualcuno (Depay ndr) sicuramente è positivo ma noi eravamo davvero competitivi”, ha concluso Koeman.