Koeman e la squalifica: “Diano 20 giornate a chi insulta davvero…”

Il tecnico del Barcellona dopo la squalifica rimediata dopo match col Granada

Dopo l'espulsione rimediata contro il Granada, Ronald Koeman , tecnico del Barcellona , sarà squalificato per le prossime due partite dei blaugrana. Una decisione che lo vedrà saltare lo scontro diretto della prossima settimana contro l'Atletico Madrid. La motivazione che ha portato al rosso per il mister sarebbe una frase rivolta al direttore di gara e segnalatagli dall'assistente. "Che personaggio", queste le parole incriminate.

Dura la presa di posizione iniziale del tecnico che anche nel corso dell'ultima conferenza stampa ha commentato in modo piuttosto pesante la decisione presa nei suoi confronti: "Prima di tutto dico che faremo appello perché penso sia una sanzione davvero esagerata per aver detto 'che personaggio'", ha detto Koeman. "Prendi due giornate per aver detto questa frase e se insulti veramente quante ne dovresti prendere? Almeno venti. Ripeto, faremo ricorso. La prossima non sarò in panchina ma abbiamo uno staff preparato che saprà bene cosa fare e supereremo questa mia squalifica".