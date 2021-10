Koeman esonerato fa felice Riqui Puig: la reazione con i fan è virale…

Il calciatore non trovava spazio col mister olandese

Tanti i messaggi ricevuti da Ronald Koeman dopo il suo esonero dal Barcellona . Tra chi gli ha augurato il meglio come Piqué , a chi, come Miralem Pjanic , invece, ha preferito un messaggio "al veleno". Poi, c'è anche chi ha scelto tutto un altro modo, ovvero lasciarsi andare ad una risata innocente insieme ad alcuni tifosi .

Curioso, infatti, quanto accaduto fuori dai campi di allenamento blaugrana con protagonista Riqui Puig. Il centrocampista sembrava poter fare il salto di qualità nella rosa dei catalani ma il tecnico olandese ha invece optato per dare fiducia ad altri calciatori lasciandolo la maggior parte delle gare fuori dal campo. Ecco perché, fermato da alcuni tifosi per delle foto e degli autografi, il classe 1999 non ha potuto far altro che "sorridere" con un certo imbarazzo a chi sottolineava che con l'addio di Koeman sarebbe finalmente tornato a giocare. "Forza Riqui, adesso tocca a te", "Senza Koeman giocherai finalmente", "Sei felice adesso, si vede". Sono queste alcune delle frasi che dei tifosi hanno detto al calciatore. Dal canto sui Riqui Puig non ha risposto ma si è limitato a firmare autografi e prendere tutto con un bel sorriso che vale più di mille parole...