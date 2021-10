Koeman esonerato ma… più ricco: il Barcellona dovrà dargli 12 milioni

Il tecnico olandese esonerato

La sconfitta subita dal Barcellona contro il Rayo Vallecano nel match della notte di Liga è costato l'esonero al tecnico blaugrana Ronald Koeman . Dopo la sfida, l'annuncio della società e in queste ore anche il possibile comunicato sul suo successore che dovrebbe essere Xavi, storico ex calciatore dei catalani.

Ma dai media spagnoli stanno arrivando ulteriori dettagli sulle cifre che la società blaugrana dovrà sborsare nei confronti del manager olandese. Infatti, Koeman aveva un contratto in essere sino a giugno 2022, dunque per un'altra stagione. Ecco perché, la chiusura anticipata del rapporto dovrebbe costare al Barcellona ben 12 milioni di euro. Una cifra importante, specie in questo momento di crisi finanziaria per le varie società, e che era stata anche il motivo di incertezza in passato, sempre in ottica di un suo licenziamento.