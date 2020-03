Koeman fa chiarezza: “No al Barcellona per l’Olanda. Ma un giorno…”

Dopo aver rivelato che la sua firma col Barcellona potrebbe arrivare dopo l’Europeo 2021, inizialmente previsto per il 2020, Ronald Koeman, ct dell’Olanda, ha voluto far chiarezza sulla sua posizione. Intervistato da Marca, il commissario tecnico degli Oranje ha parlato di presente e futuro.

BARCELLONA – “Se sono stato cercato dopo l’esonero di Valverde? Mi hanno chiamato e ho detto di no per l’impegno preso con la mia Nazionale. Dopo due anni ho la possibilità di continuare, il mio contratto è 2+2 che mi avrebbe permesso dopo gli Europei di valutare. Non potevo lasciare l’Olanda tre mesi prima del torneo”. Ma non solo la guida della Nazionale, prendere le redini del Barcellona in quel momento poteva essere un rischio in più: “Non penso che fosse un brutto momento. Ho deciso così perché ho i miei motivi e per rispetto dell’Olanda. Il Barcellona può sempre vincere cose importanti, ha ottimi giocatori e la possibilità di acquistarne degli altri. Tra i migliori. Se fossi stato senza lavoro… Credo sia normale che a tutti piaccia il Barça. Non importa il momento o la situazione che sta attraversando. A Barcellona ho vissuto il miglior periodo da calciatore e ho molto affetto per la città. Magari un giorno sarò allenatore dei blaugrana“.