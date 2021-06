Koeman: “Fiducia che Messi resti al Barcellona. Olanda? Sorpreso da certi elogi”

Il tecnico del Barcellona tra club e Nazionale Oranje

BARCELLONA - Koeman parte subito dalla fiducia per l'affair Messi: "Ho sensazioni positive in generale sul Barcellona. Su Messi posso dire che la società sta lavorando. Abbiamo sempre detto che Messi deve finire qui la sua carriera e che è parte del club stesso. Dunque speriamo possa davvero accadere questo. Penso si possa fare. In ogni caso la dirigenza sta lavorando bene". E a proposito di mercato: "Depay? Sento dire che è fatta ma ancora non ci sono firme quindi aspettiamo. Penso sia quasi fatta ma bisogna attendere. Depay è un ottimo giocatore. Credo in generale che il Barcellona sarà più forte l'anno prossimo". Un piccolo rimpianto sul mercato però c'è e porta il nome di Wijnaldum: "Penso sia un peccato perché è un giocatore interessante, e faceva parte dei piani di molte squadre. Penso che sia mancato qualcosa. Forse potevamo essere più convincenti noi dato che il Psg poi ci ha battuto".