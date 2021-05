Koeman in bilico al Barcellona: il duro attacco della sua agenzia

L’agenzia che cura gli interessi di Koeman ha attaccato il presidente del Barcellona Laporta

Un futuro tutto da programmare a Barcellona, dopo un’annata piuttosto deludente. Dal mercato fino alla panchina, perché la posizione di Ronald Koeman è in bilico. L’ex ct dell’Olanda ha il merito di aver valorizzato diversi giovani (su tutti Pedri), riscoprendo il talento di Dembélé e il peso di Griezmann, ma portando in dote un solo trofeo, la Copa del Rey. Per questo il presidente Laporta sta meditando il cambio di guardia, adottando una strategia non condivisa dall’agenzia che cura gli interessi di Koeman.