Koeman: “La presenza di Messi ha nascosto i problemi del Barcellona e ora…”

Il tecnico ha parlato ai media olandesi della situazione del club blaugrana

Ore di fuoco in casa Barcellona con la posizione di Ronald Koeman sempre in bilico. Il tecnico, in queste ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media olandesi e per la precisione a Voetbal Internationalparlando anche della situazione "tecnica" della squadra dopo la partenza di Lionel Messi.